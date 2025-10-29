Sport e inclusione, in 150 alla Rivetti per "La Sfacchinata Inclusiva"

Domenica 26 ottobre è stata una grande giornata di sport, divertimento e inclusione nel centro sportivo natatorio In Sport Biella Massimo Rivetti.

In contemporanea ai centri sportivi lombardi di Concorezzo, Cormano, Seregno e Villa Guardia, è andata in scena la seconda edizione de “La Sfacchinata Inclusiva”: 3 ore di nuoto non stop, aperte a tutti, senza distinzione di età, sesso, preparazione atletica e condizione fisica.



La manifestazione è stata organizzata da In Sport, Sport Active e Sport Plus, Società Sportive Dilettantistiche riconosciute come punto di riferimento del settore, come dimostrano i più di 20 centri sportivi in gestione in 3 Regioni.

L’obiettivo è mostrare al pubblico la splendida realtà dello sport in acqua, una disciplina e un ambiente nel quale uomini, donne, adulti, bambini e persone con disabilità possono gareggiare insieme. Un evento a scopo ludico, non agonistico, di nuoto a staffetta, senza vincoli nella formazione delle squadre, con il premio puramente “simbolico” alla compagine che ha completato il maggior numero di vasche al termine delle 3 ore.



Il progetto de “La Sfacchinata Inclusiva” è stato seguito con entusiasmo dalle Amministrazioni Comunali delle città dove sorgono i rispettivi impianti. Amministrazioni che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, così come l’Ente di Promozione Sportiva CNS Libertas.

Numerosa e propositiva la partecipazione del mondo associativo territoriale: a testimoniare quanto lo sport sia un potente strumento di inclusività.

Importante anche il supporto dei partner tecnici: Akron Italia, azienda leader nel settore degli sport acquatici e NaturalBoom, il primo “mental drink” al mondo, nonché di Acquatec srl e Gioielleria Valdani.



In contemporanea in 5 impianti, altrettanti comuni di 4 province, Biella, Como, Milano e Monza Brianza), 307 partecipanti complessivi, dai più giovani di 6 anni ai più “esperti” di 70, hanno completato 7.854 vasche, per un totale di 200 chilometri percorsi a suon di bracciate.



In particolare nell’impianto sportivo “In Sport Biella”, tanti sorrisi e molta voglia di stare insieme all’insegna dell’inclusione, per un evento che il comune di Biella ha patrocinato. Una particolare menzione ai ragazzi della squadra Pallanuoto Dynamic In Sport, che ha percorso il maggior numero di vasche tra i team iscritti alla manifestazione, ben 680 per 17 chilometri.



“La Sfacchinata Inclusiva”, nata da un’idea di Gianluca Mura, rientra nel pacchetto di attività di In Sport, Sport Active e Sport Plus, tra le quali il progetto Movement, volto a sensibilizzare le persone sull’importanza dello sport come strumento di prevenzione e come elemento essenziale per la costruzione della propria longevità.