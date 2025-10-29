Tra le colline di Sagliano, Cà d’Andrei racconta il Biellese più autentico FOTO e VIDEO

Tra i boschi e i prati di Sagliano Micca, nella frazione Case Code, si trova l’Agriturismo Cà d’Andrei: un piccolo mondo sospeso nel verde, dove il tempo sembra rallentare e la vita segue ancora i ritmi della natura. A pochi minuti dal torrente Cervo, la struttura si affaccia su un vero e proprio “balcone naturale” con vista panoramica sulla valle, regalando un colpo d’occhio che conquista al primo sguardo.

È il luogo ideale per chi desidera staccare dalla routine, concedersi una pausa rigenerante e riscoprire il piacere delle cose semplici: il profumo del fieno, il silenzio dei boschi, la genuinità della campagna.

Dalla terra al formaggio: l’anima agricola

Alla base dell’agriturismo c’è l’azienda agricola Cà d’Andrei, fondata nel 1996 e da sempre fedele al metodo biologico. Su circa 15 ettari di terreno, l’azienda coltiva, alleva e produce nel rispetto dell’ambiente e degli animali.

Il cuore dell’attività è l’allevamento di circa 50 capre da latte – Camosciata delle Alpi e Saanen – il cui latte, lavorato a crudo, dà vita a una selezione di formaggi freschi e stagionati. Tra questi spicca il “Cru”, formaggio di capra bio stagionato oltre 60 giorni, dalla crosta fiorita e la pasta bianca e morbida: un prodotto che racconta la passione e la competenza di chi lo crea.

Un’autentica filiera corta, dove tutto nasce e si trasforma in loco, dal pascolo al piatto.

La cucina: sapori di stagione e tradizione

La cucina di Cà d’Andrei è un viaggio nei sapori del territorio. Qui ogni piatto è pensato per valorizzare ciò che la terra offre in ogni stagione: formaggi, latte, carne, ortaggi e persino erbe spontanee raccolte nei dintorni.

Nei menù primaverili spiccano proposte come il farrotto alle ortiche, la crema di patate con pesto di crescione o i fiori di tarassaco e foglie di borragine in pastella. Ricette genuine, che sanno di casa e di territorio, capaci di raccontare una storia attraverso i sapori.

Più che un pranzo o una cena, è un’esperienza: un modo per conoscere la campagna biellese attraverso ciò che si mette in tavola.

Camere e ospitalità: dormire dove nasce la natura

Accanto alla cucina e alla produzione agricola, Cà d’Andrei ha ampliato la propria offerta con accoglienti camere per gli ospiti, ricavate in una casa di campagna ristrutturata.

Qui si dorme tra i profumi della natura, in un ambiente semplice ma curato, dove ogni dettaglio richiama l’autenticità e la pace del luogo. L’ospite non è un cliente, ma parte della vita dell’azienda: può osservare gli animali, partecipare alle attività o semplicemente godersi il silenzio dei colli biellesi.

Perché scegliere Cà d’Andrei

Autenticità vera: un’azienda agricola biologica che produce e trasforma direttamente.

Filiera corta e trasparente, dal latte al formaggio.

Contesto naturale e rilassante, perfetto per chi vuole staccare dalla città.

Cucina stagionale e territoriale, con erbe spontanee e ingredienti propri.

Esperienza educativa, grazie alle attività di fattoria didattica per famiglie e scuole.

L’Agriturismo Cà d’Andrei è molto più di un luogo dove mangiare o dormire: è un’esperienza di turismo lento e sostenibile, che unisce agricoltura, accoglienza e amore per il territorio.

Un piccolo gioiello del Biellese, perfetto per un weekend tra natura, sapori autentici e silenzi che rigenerano.

Ca' d'Andrei si trova a Case Code a Sagliano, in provincia di Biella tel 348 58 25 444