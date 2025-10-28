Ginnastica Biella a Torino per campionato a Squadre Gold

Ben tre le squadre di Ginnastica Biella che hanno partecipato al Campionato a squadre Gold, sabato 25 e domenica 26 ottobre.

Prima sono scese in pedana le piccine Carlotta Poli, Noemi Bonfante, Noemi Silva, Letizia Arpone, e Letizia Goria per la categoria Gold 3°; poi hanno gareggiato Adele Blotto, Adele Silva, Marianna Antonini e Olivia Zai in categoria Gold 3B e Viola Piva, Matilde Lancellotti, Matilde Goria e Rachele Grazioli in Categoria Gold 2.

Accompagnate come sempre dalla tecnica Irina Sitnikova, tutte e tre le squadre hanno conquistato l’ammissione alla prossima gara della zona tecnica. Nonostante le loro prove non siano state esenti da imperfezioni ed errori, tutte le atlete hanno dimostrato un potenziale in crescita e saranno sicuramente più pronte al prossimo impegno quando la loro preparazione sarà completa. Qualche errore quindi è comprensibile e può capitare.

Ginnastica Biella ringrazia tutti i partecipanti alla trasferta per la collaborazione ed il supporto.