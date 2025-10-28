Scomparsa a Piedicavallo, ancora nessuna traccia di Gianna Mino: proseguono le ricerche

Sono riprese questa mattina, a Piedicavallo, le operazioni di ricerca ma non c'è ancora nessuna traccia concreta di Gianna Mino, la 64enne di Tollegno, svanita nel nulla dal pomeriggio di domenica 26 ottobre mentre stava rientrando da un'escursione nei boschi.
In azione la macchina dei soccorsi che, con l'ausilio di droni, unità cinofile ed elicottero Drago, sta perlustrando le aree boschive e i sentieri del piccolo borgo della Valle Cervo. Battuta anche l'area dell'Alpe Finestre ma al momento resta ignota la sorte della donna.