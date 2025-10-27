Donna di 64 anni scomparsa da domenica, ricerche nei boschi e nei sentieri di Piedicavallo

Aggiornamento ore 12

Da diverse ore è stato attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Non solo: la macchina dei soccorsi sta battendo i sentieri di montagna e i boschi attorno all'abitato di Piedicavallo in cerca della donna che non ha più dato notizie di sé dalla giornata di ieri, 26 ottobre.

Si chiama Gianna Mino, 64 anni ed è residente nel comune di Tollegno. Stando alle prime ricostruzioni, ieri mattina era andata a fare un giro in montagna con il figlio. Poi, nel pomeriggio, al rientro, si sono divisi lungo il percorso. Non vedendola rientrare a Montesinaro, dove era stata lasciata parcheggiata la sua auto, il figlio ha subito dato l'allarme. Se qualcuno avesse notizie o l'avesse incontrata non esite a contattare le forze dell'ordine

Il fatto 8.30

Dalla serata di ieri, 26 ottobre, sono in corso le operazioni di ricerca di una donna dispersa sulle montagne attorno al borgo di Piedicavallo.

A dare l'allarme i familiari. Dalle prime informazioni raccolte sembra che la 64enne, residente nel Biellese, fosse impegnata in un escursione. Al momento sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco, assieme ai tecnici del Soccorso Alpino, le unità cinofile, l'elicottero Drago, i droni, i Carabinieri e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna.