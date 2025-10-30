Dispersa in Valle Cervo e trovata senza vita, stava cercando con il figlio uno zaino

La drammatica vicenda di Gianna Mino ha profondamente colpito la comunità biellese. Una normale escursione in montagna che, ben presto, si è tramutata in tragedia.

Sono in corso i dovuti accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della 64enne di Tollegno, dispersa dal pomeriggio di domenica nei boschi attorno Piedicavallo e ritrovata senza vita martedì nei pressi dell'Alpe Toso, nel territorio di Rassa.

Stando a quanto riportato dal figlio alle forze dell'ordine, sembra che la donna l'avesse accompagnato nella ricerca di uno zaino, con all'interno alcuni effetti personali, andato perduto qualche mese prima, sempre nel corso di una gita ad alta quota, conclusasi con un incidente occorso proprio al giovane.

In seguito, si sarebbero divisi e dati appuntamento a Montesinaro ma la stessa non sarebbe più riuscita a ritrovare la via del ritorno. Non è ancora stato chiarito se abbia perduto o meno il senso dell'orientamento.

Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia che stabilirà le cause del decesso.