Gare, partecipazione, solidarietà: lo sport è di casa al Golf Club Cavaglià

Grande successo di partecipazione per la classica di tabellone Coppa Commissione Sportiva (18 buche 1a cat. Medal, 2a/3a Maximum score), giocata domenica al Golf Club Cavaglià con quasi 100 partecipanti ai nastri di partenza. Massimo Marè, vincitore del 1° lordo, si aggiudica la speciale Coppa dedicata al Presidente della Commissione Sportiva Alberto Tolu scomparso nel 2023.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Marè Cavaglià 70, 1° Netto Enrico Boscono Cavaglià 66, 2° Netto Matteo Bertolino Cervino 66, 3° Netto Maurizio Giletta Laghi 68. 2a categoria: 1° Netto Paolo Bruggiafreddo Mulino Cerrione 63, 2° Netto Giuseppina Brignoli Cavaglià 65, 3° Netto Luca Zucchetti Cavaglià 65. 3a categoria: 1° Netto Marco Cantarello Laghi 64, 2° Netto Edoardo Romagnoli Stupinigi 65, 3° Netto Giovanni Greppi Cavaglià 66. 1° Ladies Grazia Borio Cavaglià 68. 1° Seniores Paolo Pastoretto Mulino Cerrione 67. Nearest to the pin. Buca 6: Maria Cristina Sacco m. 1,76. Buca 9: Elena Rossi m. 5,14. Buca 10: Daniele Tonso m. 2,12. Buca 15: Paolo Caselli m. 2,52.

Spazio alla solidarietà sabato al Gc Cavaglià con l’evento benefico Trofeo Fondo Edo Tempia gara a coppie giocata con formula Louisiana Stableford sulla distanza di 18 buche che ha visto al via oltre 80 partecipanti. Il 1° lordo se lo sono aggiudicati Mauro Ariel Blanc/Daniele Tonso (Cavaglià) con 39 punti. Nel netto al 1° posto Mark Bosomworth/Anca Dobre con 46 punti seguiti al 2° netto da Marco Attilio Crespi/Anna Poiani con 45 e Roberto Caroli/Stefano Griggio con 43. Prima coppia mista Paolo Cavalleri/Alessandra Tavecchio con 43. Al tavolo della premiazione, con il Presidente del Gc Cavaglià Paolo Schellino, in rappresentanza del Fondo Edo Tempia Angelo Cappuccio.

Domenica ritorna al Golf Club Cavaglià la Coppa Vino e Caldarroste (18 buche, louisiana a 5 giocatori, partenza shotgun ore 10.30) che quest’anno avrà il supporto di Damarco Vini. Durante la giornata nei pressi del tee della buca 1 verrà offerta a tutti i partecipanti una castagnata con degustazione di vino. A seguire dopo la premiazione buffet. Giovedì si giocherà la gara “Forteto Della Luja” by Teamgolf.

