L'origine del mondo proiettato al Festival del Cinema di Roma, le riprese erano in Valsessera e a Biella

Nella serata di venerdì 26 ottobre è stato proiettato a Roma “L'origine del mondo”, uno dei 7 film in concorso ad Alice nella Città, alla Festa del Cinema. Lo rende noto il comune di Coggiola sui propri canali social.

Le riprese della pellicola, diretta da Rossella Inglese e prodotta da Wave Cinema e Offshore, con il contributo del Ministero della Cultura, erano state effettuare a Biella, Vigliano Biellese e nel vicino Lago Sirio, oltre alla Valsessera. Presente alla prima anche una delegazione del comune di Coggiola, come riportato dal sindaco Paolo Setti: “Un sogno che si avvera. Con grande orgoglio, Coggiola è andata sul grande schermo in occasione di un evento dal respiro internazionale. Si sono vissute emozioni incredibili. La pellicola, che tratta tematiche di stretta attualità, è stata particolarmente apprezzata. Non vediamo l'ora di vederla in sala”.

Grande la soddisfazione di tutta la comunità. “Se questo sono le premesse, sono sicuro che riscontrerà il successo che merita – sottolinea il primo cittadino – Non sarebbe male organizzare una proiezione speciale in paese del film la prossima primavera. Un modo per condividere tutti assieme questo bel traguardo. Ringrazio di cuore la regista Inglese e la produzione per aver scelto questi luoghi per la loro opera filmica”.