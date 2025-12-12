Biblioteca dei ragazzi all'ex biblioteca civica, Gentile: “Si chiamerà sempre “Rosalia Aglietta Anderi”"

Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, spiega: “La Biblioteca dei Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi”, che offrirà inalterato il proprio servizio nei nuovi spazi dell’ex Biblioteca Civica, manterrà – ovviamente – la denominazione della donna brillante che a Biella fu assessore alla cultura e protagonista della politica liberale. Lo spostamento si lega all’opportunità di realizzare il costituendo Museo del Tessile all’interno dell’ex Lanificio Scuola “Felice Piacenza”, storico luogo di formazione teorica e pratica in campo tessile.

L’accordo approvato e presentato la settimana scorsa sancisce una variazione del progetto originario, sviluppandone aspetti di ampio respiro con unanime condivisione da parte di tutti gli stakeholders coinvolti: Comune di Biella, Fondazione Pistoletto, Unione Industriale Biellese e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La visione di un “polo culturale forte” nel cuore della città prende forma come operazione d’insieme, dove il Museo del Territorio dialogherà con i nuovi spazi di allestimento della Palazzina Piacenza, a poche centinaia di metri dalla Biblioteca Civica “Alfredo Frassati”, praticamente frontale a quella che sarà la nuova Biblioteca dei Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” che disporrà di spazi più ampi, con utilizzo di giardino protetto per le attività educativo-didattiche all’aperto e con la possibilità di proseguire ed implementare i progetti pedagogici in essere. Una parte della struttura in questione, peraltro, presenta un ampio deposito che, grazie agli interventi di ristrutturazione, potrà nuovamente ospitare il sempre più ampio patrimonio librario della città, rendendolo maggiormente fruibile.

Prima di arrivare alla piena realizzazione del progetto lavoreremo per garantire il servizio bibliotecario, come già si sta facendo e si continuerà a fare, grazie alla professionalità del personale in servizio presso le biblioteche comunali. Una visione politica concreta si accompagna ad azioni di responsabilità: l’idea di un “polo culturale forte” che genera nuove sinergie territoriali e che valorizza la vocazione storica dei luoghi è quanto di più coerente con la visione di questa amministrazione".

Più tranchant il commento del Sindaco Marzio Olivero: “Perseveriamo nel voler riconoscere la buona fede ai Consiglieri di opposizione che rilasciano dichiarazioni deliranti sulle scelte operate da questa Amministrazione; nella fattispecie concordate e coordinate con Fondazione CRB, Fondazione Pistoletto e UIB. Credo sia il momento di arrendersi alla realtà: quando i consiglieri del PD di M5S e Biella C’è non capiscono si limitino a chiedere; siamo tutti disponibili a dare spiegazioni semplici e comprensibili.”







