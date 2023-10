Riprese cinematografiche a Coggiola, attenzione alla viabilità

Proseguono a Coggiola le riprese cinematografiche del film "L'origine del mondo". per questo motivo, oggi Martedì 17 Ottobre 2023 dalle 13.00 (e comunque secondo le necessità) verranno chiuse al transito via Garibaldi e piazza Bartolomeo Sella. Pertanto, le corse interessate delle Linee:

70 — Valle Mosso – Trivero – Coggiola – Borgosesia

511 — Crevacuore – Coggiola – Valle Mosso – Cossato – Torino

552 — Pray – Coggiola – Valle Mosso – Cossato – Vercelli

553 — Mosso – Trivero – Coggiola – Crevacuore

provenendo da Portula, in frazione Granero proseguiranno su via Noveis, ponte Tonella, Pray via Bartolomeo Sella, percorso normale e viceversa.

Nei due sensi saranno temporaneamente soppresse le fermate:

● Coggiola via Garibaldi (Municipio) ● Coggiola via Garibaldi (Carabinieri)

● Coggiola regione Gabbietto

ma, al contempo, verrà istituita una fermata provvisoria sita in:

● Portula Granero Ponte Bozzalla (area camper e fronte opposto)

Le corse con capolinea di partenza/arrivo a Coggiola centro:

● verso Borgosesia, si attesteranno al Ponte Bozzalla

● verso Trivero, si attesteranno al Ponte Tonella