Dragon's Karate, Marco Lorenzonetto è in finale

A Leinì, si sono svolte le qualificazioni per i giovani del karate, la categoria esordienti. La palestra Dragon's Karate di Vigliano Biellese, in via Milano 408, porta sul tappeto accompagnati dal Maestro Palma Arpone 4 giovani dell'associazione.
Tutti nella prova di kumite, Marco Lorenzonetto nella categoria 58 kg ottiene il pass per la finale Nazionale di Lido di Ostia. Per un soffio non passa la sua compagna Emma Trupia e, per un errore arbitrale, neanche Pietro Boggian. Nulla da fare per Francesco Tortelli che si ferma al primo incontro.
Adesso Lorenzonetto dovrà difendere i colori dell' ASD e del Piemonte nella finale nazionale.