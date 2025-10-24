Anche a Biella le Giornate del Tesseramento di Forza Italia

La sede cittadina e provinciale di Forza Italia Biella, in via Duomo 6, sarà aperta venerdì 24 e domenica 25 ottobre, dalle 15 alle 18, in occasione delle giornate del tesseramento.

“L’iniziativa, fortemente voluta dal segretario nazionale Antonio Tajani, ha l’obiettivo di consentire ai simpatizzanti e ai cittadini di iscriversi al movimento e diventare così parte attiva della nostra comunità politica – spiegano da Forza Italia - Sarà un momento di incontro, confronto e dialogo, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire, con idee e partecipazione, alla crescita di Forza Italia e al futuro del nostro territorio”.