Successo per la gita autunnale alla Fiera del “Marrone” di Cuneo organizzata dalla pro loco di Valdengo

Successo per la gita autunnale di domenica 19 ottobre alla Fiera del “Marrone” di Cuneo, organizzata dalla Pro Loco di Valdengo.

Grande partecipazione, 64 fra soci e amici, alla kermesse ricca di bancarelle ed eventi che, come da tradizione fin dal 1936, promuove il “marrone” come protagonista di questa manifestazione.

La comitiva ha trascorso la mattinata fra i numerosi e bellissimi stand, affascinata dai prodotti delle eccellenze locali che valorizzano la filiera del castagno da frutto e da legno, fra assaggi e acquisti.

La giornata è proseguita in allegria presso un noto ristorante di Cuneo, dove si è potuto apprezzare un ricco menu di ottimi piatti tipici e vini locali.

L’atmosfera gioviale e la buona organizzazione hanno reso l’esperienza particolarmente apprezzata dai partecipanti, confermando ancora una volta il valore delle iniziative promosse dalla Pro Loco per rafforzare il senso di comunità e valorizzare il territorio con le sue tradizioni.