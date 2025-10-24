Calcio, Ponderano-Bologna FC 1909: l'affiliazione è realtà. È la prima società in Piemonte

ASD Ponderano, che da sempre ha dedicato molta attenzione all’attività di base per l’importanza che riveste verso la crescita umana e sportiva dei ragazzi che si avvicinano al gioco del calcio, ha ritenuto di rafforzare ulteriormente il supporto ai tecnici, ai dirigenti, ai ragazzi e alle famiglie aderendo al progetto BFC Academy, che punta a valorizzare i talenti e le società che vorranno crescere assieme al Bologna FC 1909.

Lunedì 13 ottobre è stato firmato l’accordo di affiliazione di ASD Ponderano a Bologna FC 1909; l’accordo prevede l’adesione di ASD Ponderano al progetto BFC Academy, prima e unica società in Piemonte, che coinvolgerà le ragazze e i ragazzi dai 5 ai 14 anni. L’intento di questo progetto è di trasferire le competenze, le metodologie e il know-how del settore giovanile del Bologna FC 1909 a tutte le società che condividono un determinato modo di fare calcio che è, soprattutto in ambito di attività di base, divertimento, educazione, rispetto delle regole e degli avversari. Si punta a creare rapporti stretti e duraturi con tutte le società cercando di aiutarle a migliorarsi costantemente, fornendo loro le competenze tecnico-tattiche-relazionali di tutti gli staff del settore giovanile rossoblù.

Il progetto si concretizzerà attraverso corsi di formazione, confronti continui su metodologie di lavoro, programmi e strategie, ma non solo. Si prefigge anche di aumentare la cultura calcistica e coinvolgere quanti più protagonisti possibili: dagli allenatori ai dirigenti, passando per bambini e famiglie, con un percorso di crescita generale. La valorizzazione degli aspetti aggregativi e sociali sarà uno dei principali obiettivi, creando quindi un circolo virtuoso che dia a tutti i bambini il diritto di allenarsi in ambienti sani, in un clima di empatia nel quale crescere divertendosi, utilizzando allo stesso tempo una metodologia di allenamento corretta.

Questo progetto permetterà ad allenatori ed istruttori di accedere al supporto tecnico offerto dal Bologna FC 1909 in termini di: consulenze teoriche e pratiche sulla preparazione e conduzione delle sedute di allenamento con partecipazione a seminari, incontri di aggiornamento che si tengono con cadenza regolare al centro tecnico BFC1909 di Casteldebole e/o on-line; possibilità di assistere agli allenamenti del Settore Giovanile del BFC1909; consulenze dirette con allenatori Bologna FC 1909 che vengono al Centro Sportivo a tenere sedute di allenamento specifiche per le squadre; possibilità di assistere alle partite della prima squadra del Bologna FC allo Stadio Dall’Ara in settore dedicato con biglietti omaggio. Gli atleti che si distingueranno saranno invitati a partecipare ad allenamenti direttamente al Centro Tecnico Bologna FC 1909 di Casteldebole. Il progetto prevede anche una parte dedicata ai genitori, per i quali sono previsti incontri con psicologi dello sport e nutrizionisti del Bologna FC 1909.

Nel corso dell’anno saranno tanti gli eventi che daranno la possibilità ai bambini ed ai tecnici della società di vivere emozioni a tinte rossoblù, tra cui, l’evento conclusivo della stagione sportiva: il Torneo BFC ACADEMY CUP, che vedrà coinvolti tutti i bambini e ragazzi delle squadre gemellate al Bologna FC 1909 delle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Non mancherà particolare attenzione da parte della rete di scouting del Bologna FC coinvolta nel progetto, monitorando costantemente la crescita dei giocatori iscritti presso le società affiliate.

Da sempre l’attività di Base è motivo di orgoglio di ASD Ponderano; lo testimoniano i numerosi ragazzi classe 2005-2006-2007 cresciuti nel settore giovanile che hanno esordito in prima squadra: Lorenzo Bragante che ha esordito nella stagione 2023-24; Luca Mauceri, Francesco Gariazzo, Samuele Caboni, Lorenzo Monteleone e Alberto Antonello che hanno esordito nella stagione 2024-25 e Francesco Alice, Alessio Brondino, Mattia Gariazzo, Kevin Kasmi, Alessandro Quaregna e Amar Sadikoski che hanno esordito in questa stagione.