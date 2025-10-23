Biella Rugby e Biellese 1902: sinergia vincente per un fine settimana di grande sport

Un weekend all’insegna dello sport e dell’amicizia. Le due principali realtà sportive della città, Biella Rugby, promosso quest’anno in Serie A1 Élite, e Biellese 1902, tornata protagonista nel campionato di Serie D, si uniscono per sostenersi reciprocamente in un fine settimana di grande sport. Sabato 26 ottobre, alla Cittadella del Rugby di via Salvo D’Acquisto, i gialloverdi ospiteranno il Valorugby Emilia con calcio d’inizio alle 15.30. Per l’occasione, una rappresentanza di giocatori e dirigenti della Biellese sarà presente sugli spalti per sostenere la squadra di coach Benettin.



Domenica 27 ottobre, invece, toccherà ai bianconeri di mister Prina scendere in campo allo stadio “La Marmora-Pozzo”, avversario il Derthona alle ore 14.30. In tribuna ci sarà una delegazione del Biella Rugby, pronta a far il tifo per capitan Pavan e compagni. Prima del fischio d’inizio della gara di domenica, è previsto uno scambio di sciarpe sul campo tra i due club, a suggellare l’amicizia e la condivisione di valori come passione, rispetto e appartenenza al territorio.



Alessandro Blotto, presidente della Biellese, e il direttore Claudio Porta commentano con soddisfazione: «Iniziative come questa testimoniano la vitalità e la forza dello sport biellese, capace di unire discipline diverse attorno agli stessi valori. Alla base della crescita di entrambe le società ci sono organizzazione, attenzione ai giovani e valorizzazione del territorio. Ci auguriamo che questo sia solo il primo passo verso nuove occasioni di collaborazione».



Filippo Musso, presidente Biella Rugby: «I valori dello sport sono universali e non appartengono esclusivamente al rugby. È proprio in virtù di questa consapevolezza che accogliamo con grande entusiasmo ogni occasione di collaborazione con altre realtà sportive del territorio, come Biellese 1902, che condivide con noi l’impegno nella formazione dei giovani e nella promozione dei valori dello sport. Lo sport rappresenta un potente strumento educativo e formativo: insegna il rispetto, la disciplina, il lavoro di squadra e la capacità di affrontare le sfide. Valori che si costruiscono sul campo, indipendentemente dalla disciplina praticata, e che preparano i ragazzi alla vita. Biellese 1902 è una società storica e di grande rilievo per la nostra città. Sta portando avanti un lavoro importante, investendo con serietà sui giovani e sul territorio, proprio come noi. La condivisione di obiettivi e l’unione di intenti basati su principi comuni rafforzano entrambe le realtà, favorendo una crescita reciproca e contribuendo allo sviluppo del movimento sportivo locale».