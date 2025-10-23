Teens Basket Biella, sfida a Novara per la 6° vittoria

Il Teens Basket Biella giocherà la sesta partita di campionato a Novara alle 18.30 di sabato sera. Forti delle cinque vittorie in altrettante gare, la truppa arancio-blù andrà alla ricerca della sesta vittoria in campionato.

Di fronte il College Novara, la partita oramai è definita una “classica” del campionato di serie C nazionale. I ragazzi di Martinotti dovranno mantenere la mentalità avuta in queste partite di inizio stagione e continuare a macinare canestri e punti per avere la meglio sulla compagine novarese.

Roster al completo nessuna defezione da segnalare, da Biella pronti anche i tifosi che giungeranno numerosi anche a Novara per incitare la squadra. Palla a due alle 18.30 al Pala Sartorio di Viale Verdi.