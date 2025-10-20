Sordevolo, c'è la data di inaugurazione: si aprono le porte della casa di Placido Castaldi

Il prossimo 28 ottobre, alle 10, verrà inaugurata la dimora storica del celebre pittore, scultore e alpinista Placido Castaldi, scomparso il 4 gennaio 2014.

Nell'occasione del centenario della nascita di Castaldi, la sua ultima allieva Cecilia Martin Birsa, in collaborazione col comune di Sordevolo, aprirà la casa ai collezionisti, agli amici storici dell'artista e alle autorità. Madrina dell'evento sarà la vicepresidente del consiglio regionale Elena Chiorino.

A seguire, i saluti del sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon e il taglio del nastro. Verrà proiettato all'interno, in anteprima, un video che ripercorre tutta la sua vita, costruito dalla scansione delle migliaia di sue diapositive a documento della la sua vita di artista, viaggiatore e alpinista nell'arco di cinquant'anni.

All'interno della casa un percorso emozionale tra i suoi oggetti più cari, i suoi capolavori a olio e a pastello e per la prima volta in esposizione le sue lastre incise con i suoi preziosi strumenti di lavoro che ha adoperato per più di quarant'anni e con i quali ha raffigurato l'incanto della valle Elvo, di Oropa e di Pollone.

L'evento è a numero chiuso e su invito per motivi logistici e organizzativi. Dopo l'inaugurazione sarà possibile visitare la dimora di Placido Castaldi su prenotazione al numero 349.3244026.