Placido Castaldi, il sogno sarà presto realtà: la sua casa sarà un centro culturale per mostre e laboratori FOTO

Il sogno di Placido Castaldi sarà presto realtà: trasformare la sua casa di Sordevolo in un centro culturale aperto a giovani artisti, appassionati e visitatori. A realizzarlo la sua ultima allieva, Cecilia Birsa, apprezzata scultrice di Bagneri, in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Lunardon.

“Qualche anno prima della sua morte il maestro Castaldo decise di lasciare la sua baita immersa nelle verdi colline della Valle Elvo al Comune affinchè venisse ricreato un luogo interamente rivolto all'arte e a tutte le sue forme – spiega Birsa – Da alcuni mesi il Comune mi ha concesso il comodato d'uso di casa Castaldi proprio per realizzare il suo ultimo progetto. In questo spazio, il visitatore potrà ammirare le sue opere e la scuola di pittura a cui è appartenuto, assieme al suo maestro Giuseppe Bozzalla e a Lorenzo Delleani, oltre ai locali dove ha realizzato i suoi lavori. Penso solo allo studio, al soggiorno dove era solito suonare il piano e il meraviglioso spiazzo in pietra con vista sulla Valle Elvo e sul borgo di Bagneri. L'idea è quella di allestire anche mostre, laboratori e incontri culturali”.

L'obiettivo di Birsa e del Comune è di attrarre turisti e visitatori in un contesto naturalistico dominato dall'arte e dalla cultura promuovendo la bellezza di questa vallata e la conoscenza di un artista apprezzato da molti, specialmente dagli abitanti di queste zone.

Castaldi, infatti, nato a Pollone il 30 marzo 1925, è stato un artista talentuoso e valente, apprezzato dalla critica e dal pubblico. Non solo biellese. Era noto, infatti, per il suo amore per il paesaggio: in particolare per quelli della valle dell'Elvo e dei paesi di Pollone, Sordevolo e Bagneri. Montagne, corsi d'acqua, scorci innevati e boschivi: questi erano i suoi soggetti principali. La sua scomparsa avvenne il 4 gennaio 2014.

Ora, il pubblico potrà presto ammirare la sua eredità: l'inaugurazione della casa-museo è prevista, infatti, per il prossimo autunno. “Siamo contenti che Cecilia Birsa abbia raccolto il testimone di un grande artista come Placido Castaldi – sottolinea il sindaco Lunardon – Finalmente, prenderà vita un progetto che, da molto tempo, attendeva la comunità di Sordevolo”.