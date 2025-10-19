Altra vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti festeggia al meglio anche l’esordio casalingo, nel girone di Serie C. I ragazzi della Ilario Ormezzano Sai hanno battuto con un perentorio 3-0 la Pallavolo Torino, sul palcoscenico d’eccezione del Forum.

Di seguito l'analisi di coach Giovanni Bonaccorso: “Si trattava del nostro esordio casalingo: al Forum, a causa dell'indisponibilità del PalaPajetta. Anche quest'anno, seppur in maniera inferiore rispetto alla scorsa stagione, soffriremo queste variazioni. È un dato di fatto, siamo forse l'unica squadra in Serie C che non può giocare tutte le partite nel campo in cui si allena. Contro la Pallavolo Torino è stato l’Antonov Day: con l’inserimento del centrale ucraino la rosa è al completo e potremo così lavorare su sincronizzazioni e meccanismi che, sino ad oggi, non ci era stato possibile oliare. La partita ci ha visto, sin dall’avvio, molto concentrati. Ci eravamo detti che non bastava essere vincenti ma dovevamo essere anche convincenti. Così è stato, il pubblico presente si è divertito. Abbiamo chiuso un primo set con il 70% di attacchi vincenti e 5 muri-punto, lasciandone solo 9 in totale all’avversario (7 dei quali su nostri errori). Nel secondo e nel terzo set abbiamo giocato senza continuità, ma sempre su standard piuttosto elevati. Mantenere la concentrazione per dare il massimo in qualsiasi momento, con qualsiasi avversario, è una qualità che dobbiamo migliorare e su cui lavoreremo in futuro. Torino ha dimostrato una buona organizzazione, specie nella fase break-point, ma la qualità del nostro attacco dalla seconda linea e in primo tempo ha fatto la differenza. Alla fine della partita gli ospiti hanno fatto solo la media di 5 errori per set, quindi mi piace pensare che siamo stati bravi noi e non deboli loro. Una vittoria che dedichiamo con il cuore a Caterina, nostra dirigente, e ad Andrea, che in settimana hanno allargato la loro famiglia con l’arrivo di Pietro. Auguroni!”.

SPB ILARIO ORMEZZANO SAI – Pallavolo Torino 3-0 (25-9/25-19/25-13)

SPB ILARIO ORMEZZANO SAI: Berteletti 6, Vicario, Agostini 12, Sensi 14, Stragiotti ne, Maretti 1, Antonov 5, Graziano 3, Despaigne 15, Broglio ne, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.