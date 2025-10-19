Tante cose da fare oggi domenica 19 ottobre

Domenica 19 ottobre

- Candelo, festa anniversari di matrimonio

- Massazza, si corre per la ricerca. L'appuntamento è per le 15 di domenica 19 ottobre al campo sportivo del paese.

- Tollegno, XII edizione della Lana, Boschi e Lavatoi

- Gaglianico, 52° Giro delle Cascine, km 10 - 52° Giro delle Cascine, km 5

- Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50, dalle 8,30 Presentazione del libro "Escursionando" di M.Grazia Schiapparelli e passeggiata con l'autrice

- Castelletto Cervo, cantone Chiesa, dalle 14,30 Vivi l'atmosfera del Medioevo al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, dalle 14,10 Autunno: foliage e castagne a San Secondo Passeggiata botanica naturalistica a cura di Fiorella Giarrizzo.

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna

- Bielmonte, Hotel Bucaneve, dalle 10.30 Dipingere i colori del foliage

- Veglio, Lanificio Picco, spettacolo Teatrando

- Portula, Castagnea e le sue Castagne, mercatino mostra, passeggiata nel bosco dalle 14 grande castagnata concerto dalla 16,45 corpo musicale di Portula APS

- Vaglio Pettinengo, Sagra della castagna ore 14

- Biella Chiavazza, A Pè Par Ciavasa dalle 14,30

- Tollegno, Lana Boschi e lavatoi

- Sandigliano, ore 15 castagnata in piazza Cottolengo

- Castelletto Cervo, targa Comune di Castelletto Cervo, short track e ciclocross

- Castelletto Cervo, al Monastero cluniacense "Vivi l'atmosfera del Medioevo", banchi didattici, dimostrazione di scherma, rievocatori in abiti storici, concerto musica medioevale, dalle 14,

- Cossato, Carbonara Festival

- Sala, castagnata con tanti giochi per i bambini di tutte le età dalle 16

- Salussola, Foliage e Castagne a San Secondo ore 14,10

- Valdilana, Storie di Piazza

- Candelo, “Medioevo in gioco” dalle 14,15

- Biella, 40° anniversario del Gruppo Vocale “Ispirazione Popolare” di Casapinta

MOSTRA

- Pray, prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.

- Biella, “Nei Trent’anni di Provincia…”, APERTURA STRAORDINARIA in occasione delle Giornate d'Autunno del FAI: sabato 11 e domenica 12 ottobre, 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00. ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Resterà aperta fino al 7 novembre.

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese