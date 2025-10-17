ZST Teens Biella, vittoria netta su Lettera 22 Ivrea: primato confermato

Continua la marcia impeccabile dello ZST Teens Basket Biella, che nel turno infrasettimanale al PalaPajetta supera con autorità Lettera 22 Ivrea per 83-60, centrando la quarta vittoria consecutiva e mantenendo la vetta della classifica in coabitazione con Arona e CUS Torino.

Il match si è indirizzato fin dalle prime battute: i ragazzi arancio-blù hanno preso il controllo del gioco già nel primo tempo, chiuso sul 40-22. Nella ripresa coach e staff hanno potuto dare spazio a tutto il roster, compresi i due giovani under, senza che l’intensità calasse.

Una prestazione solida e corale che conferma la crescita del gruppo e l’ottimo stato di forma in questo avvio di stagione.

Il cammino proseguirà domenica, ancora tra le mura amiche del PalaPajetta: palla a due alle ore 18:00 contro l’ASD 5 Pari Torino. Il botteghino sarà aperto dalle ore 16:45.