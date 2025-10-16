“Gorgomoro” al via i lavori di manutenzione, Franceschini: "Attraverso gesti come questi si costruisce il bene comune”

L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella, Cristiano Franceschini, comunica che lunedì 13 ottobre sono iniziati i lavori di manutenzione sul sentiero del “Gorgomoro”, che collega Biella a Oropa.

“L’intervento, finalizzato alla valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche locali, prevede:

• il rifacimento completo di quattro passerelle in legno di circa 3 metri di lunghezza;

• la ristrutturazione della quinta passerella, mediante il recupero del materiale ancora in buono stato e i corrimano”.

“Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Biellae le associazioni Mucrone Local – ETS e Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Biella, entrambe da sempre attive nella promozione e tutela del paesaggio e del patrimonio culturale locale.

In particolare:

• l’associazione Mucrone Local – ETS mette a disposizione il materiale necessario per l’intervento;

• l’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Biella si incarica dell’esecuzione dei lavori sul sentiero”.

“I costi per la progettazione del sentiero Gorgomoro da Biella a Oropa sono stati sostenuti da Fondazione Biellezza, e il lavoro degli Alpini è offerto come ringraziamento alla Città di Biella per la splendida accoglienza e la collaborazione durante la recente Adunata Nazionale”.

“Il Comune di Biella sostiene con convinzione questa sinergia, riconoscendone il valore nell’ambito di una più ampia strategia di valorizzazione degli itinerari escursionistici cittadini. L’obiettivo è favorire la frequentazione dei percorsi naturalistici, promuovendo lo sviluppo locale e rafforzando l’attrattività turistica del territorio.

L’Assessore Cristiano Franceschini, insieme all’Amministrazione Comunale, esprime profonda gratitudine alle associazioni Mucrone Local – ETS, rappresentata dal presidente Marco Bardelle, e all’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Biella, guidata dal presidente Marco Fulcheri, per la generosa disponibilità e il concreto impegno dimostrato. Il loro contributo incarna un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni pubbliche e realtà associative, orientato alla tutela e alla valorizzazione del territorio biellese. L’intervento in corso di realizzazione non si limita alla semplice manutenzione: è un autentico atto d’amore verso la nostra città. È attraverso gesti come questi che si costruisce, giorno dopo giorno, il bene comune.”