Divertimento e risultati prestigiosi, grandi prove per il Valdigne Triathon FOTO

Nella splendida cornice della località adriatica di Lignano Sabbiadoro con l’organizzazione di TriEvolution ancora grandi risultati per i colori di Valdigne Triathlon.

Sabato 11 ottobre nel Triathlon Olimpico ottima gara di Alessandro Cazzaniga, 14°, con tre frazioni molto positive. Domenica nella gara Sprint ancora una gara perfetta di Laura Ceddia seconda solo ad Ilaria Zane e conquista un meritatissimo argento assoluto. Al maschile continua la sua striscia di risultati eccellenti lo Junior Marco Balestreri, 6° assoluto, molto buona la gara di Francesco Strada, 11° e bronzo S1.

Domenica a San Benedetto del Tronto, nella tappa dell’Adriatic Series (Triathlon Sprint) molto partecipata e dal livello tecnico molto alto, al maschile Thomas Previtali pone un altro sigillo alla sua splendida stagione con l’argento assoluto… a pochissimi secondi dalla vittoria con una run finale top. Bella gara per Flavio Filippi, 17° assoluto e oro tra gli Junior. Nella Prova femminile, ottima Giorgia Pucciarelli, 5^ assoluta e oro S1.

A Savona si è disputata la IX° edizione del Triathlon Sprint di Savona, ormai un classico del calendario italiano, in una bellissima giornata di sole, con una run molto spettacolare con un doppio passaggio all’interno della Fortezza di Priamar. Moltissimi, ben 10, gli atleti in verde-turchese e oro a colorare la gara savonese, al maschile ancora una prova strepitosa di Giacomo Frassati, 5° assoluto e 1° tra gli YB, 6° posto ed oro tra gli S1 per Enea Demarchi con una gran bike, ottime performances per Nicolò Fontana, 9° assoluto ed oro S2 ed Edoardo Mazzucco, bronzo S2, ancora un podio per l’instancabile Andrea Manzotti, argento tra gli M1. Piazzamenti molto positivi per Filippo Gai, 5° tra gli Ju e Gabriele Verdoja, 8° tra gli M1.

Al femminile 11° assoluta e oro tra le M3 per la sempre medagliata Alessandra Degiugno, gran bel podio con il bronzo tra le S3 per Federica Stangalino, ottimo podio tra le S1 con l’argento per Chiara Perissinotto, al debutto con i colori di Valdigne Triathlon. Nelle prossime settimane saranno disputate le ultime gare stagionali poi la meritata “off season” per gli Atleti della “Triplice”.