Paura a Valdilana, il racconto: “Un lupo sulla strada, eravamo a passeggio con il cane”

Tornano le segnalazioni di avvistamento lupi. Stavolta l'allarme è scattato nei giorni scorsi vicino al cimitero di Crocemosso, nel comune di Valdilana.

A raccontare quanto accaduto una residente che, insieme al marito, stava passeggiando in orario serale in compagnia del proprio cane. “Dapprima abbiamo avvertito un rumore sinistro nella boscaglia vicina – sottolinea – Poi l'abbiamo visto: sembrava proprio un lupo. Era di grossa taglia, con il pelo grigio, e ha cominciato ad avvicinarsi alla strada. Eravamo spaventati, anche il nostro cane era visibilmente scosso tanto che ha cominciato a guaire. Ci siamo subiti allontanati ma con la coda nell'occhio ho notato che l'animale si è mosso velocemente per raggiungere il boschetto vicino all'area feste della Pro Loco. La raccomandazione è una sola: fate attenzione, specialmente chi passeggia alla sera con il proprio amico a quattro zampe”.

Inoltre, stando alle informazioni raccolte e a detta di qualche abitante del paese, non sarebbe la prima volta che nella zona vengono intravisti animali simili.