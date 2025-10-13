Biella saluta Attilio Cerruti: il fratello di Nino si è spento a 89 anni

Ieri domenica 12 ottobre si è spento a 89 anni Attilio Cerruti, fratello di Nino e Alberto, entrambi morti nel 2022.

Attilio aveva ancora partecipato all'intitolazione del ponte di Chiavazza al fratello Nino lo scorso giugno.

Chi lo conosceva lo ricorda come una persona squisita. Lo si vedeva spesso in via Italia, sempre sorridente e fu protagonista sulle nevi del Bocchetto Sessera con gli sci da fondo, una sua grande passione. Attilio aveva anche partecipato ad alcune competizioni.

I funerali, affidati all'impresa Defabianis, saranno celebrati giovedì mattina nella basilica di San Sebastiano alle ore 10. Il rosario verrà recitato nella stessa chiesa mercoledì alle 18,45.

Attilio Cerruti riposerà nella tomba di famiglia al cimitero monumentale di Oropa.