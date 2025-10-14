Morte di Attilio Cerruti, il ricordo del ministro Pichetto: “Dedizione al lavoro e impegno per la comunità”

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Attilio Cerruti, simbolo, con il lanificio di famiglia, di una delle eccellenze biellesi, fondato sui valori dell’innovazione e della qualità. Alla dedizione per il lavoro ha unito l’impegno per la comunità del quartiere Riva e una forte passione per lo sport.Alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene va la mia vicinanza”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.