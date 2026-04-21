Digitalizzazione, dal prossimo 27 aprile attivo il portale per istanze idrauliche e concessioni demaniali

Prosegue il percorso di digitalizzazione della Regione Piemonte: dal 27 aprile sarà attivo il nuovo portale telematico dedicato alla presentazione delle istanze idrauliche e delle concessioni demaniali.

Uno strumento innovativo che segna un passo concreto verso una pubblica amministrazione più semplice, efficiente e accessibile, in grado di rispondere in modo più rapido alle esigenze di cittadini, professionisti ed enti locali. A partire da tale data, la trasmissione delle domande dovrà avvenire esclusivamente tramite il nuovo canale online per le autorizzazioni idrauliche disciplinate dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523, e per le concessioni demaniali disciplinate dalla normativa regionale vigente.

«Con l’attivazione di questo portale compiamo un ulteriore passo nella direzione di una pubblica amministrazione moderna, capace di semplificare le procedure e ridurre i tempi – sottolinea l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Marco Gabusi –. Digitalizzare significa rendere più trasparente il rapporto con cittadini e professionisti, ma anche migliorare l’efficienza interna e garantire una gestione più efficace del territorio, in particolare su temi delicati come il demanio idrico e la sicurezza idraulica».

Attraverso la piattaforma sarà possibile presentare le istanze, caricare la documentazione progettuale in formato digitale e gestire tutte le fasi successive del procedimento, incluse eventuali integrazioni. Per accompagnare l’avvio del servizio e facilitarne l’utilizzo, la Regione ha organizzato due sessioni formative on-line aperte a tutti i soggetti interessati:

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 10.00 - https://attendee.gotowebinar.com/register/8816878644715277913

Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 10.00 - https://attendee.gotowebinar.com/register/8942118516677152604

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi regionali, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente l’azione amministrativa e migliorare la qualità dei servizi offerti al territorio.