La Regione Piemonte vince il premio nazionale “RuralCiak” 2026 per il miglior video educational sullo sviluppo rurale

La Regione Piemonte ha vinto il premio nazionale “Rural Ciak”, ideato da Regione Umbria e Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, per un video che in pochi minuti racconta a un pubblico di non esperti che cos’è lo sviluppo rurale e il suo strumento fondamentale, il Complemento di Sviluppo Rurale (Csr).

Spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni: «Innovazione e ricerca, ingresso dei giovani in agricoltura e ricambio generazionale, promozione della filiera corta, diversificazione e sviluppo sociale delle zone rurali, buone pratiche e crescita della sostenibilità, benessere animale, conservazione dell’agro-biodiversità. Sono tantissimi e importanti i fronti per cui il Csr con la sua dotazione di 750 milioni di euro rappresenta un formidabile motore di cambiamento. Fanno parte della nostra vita quotidiana senza che neanche ce ne accorgiamo. Raccontare in modo pop con un video semplice ma preciso il sostegno alla nostra agricoltura è un modo per spiegare un impegno complesso e dietro le quinte, ma senza il quale il successo crescente dell’agroalimentare piemontese non sarebbe possibile».

Il video vincitore per la Regione Piemonte è a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ysM43XDKXoQ .

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 17 aprile nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia, nell’ambito della XX edizione del Festival Internazionale del Giornalismo. L’iniziativa, ideata dall’Autorità di Gestione dello sviluppo rurale della Regione Umbria in collaborazione con il Masaf e Rete Pac, ha premiato le produzioni video dedicate al mondo rurale delle Regioni italiane. L’edizione 2026 ha registrato un’ampia partecipazione, con 28 video candidati da 12 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto. Le Regioni vincitrici sono state selezionate da una giuria di qualità composta da Sonia Broccatelli, Michela Angeletti e Francesco Bolo Rossini, esperti e professionisti del settore audiovideo.

Il concorso ha previsto tre categorie - Educational e Tutorial, Spot e video emozionali, Storytelling - oltre a due menzioni speciali assegnate per innovazione, originalità e qualità espressiva. Per la categoria Educational e Tutorial ha vinto la Regione Piemonte con il video “Scopri il Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte”, con le seguenti motivazioni: «Il video utilizza una grafica e un’animazione molto chiara, comprensibile e gradevole. In particolare, il personaggio femminile che caratterizza la clip è ben realizzato e suscita simpatia e attenzione. La voce scelta per il doppiaggio, inoltre, è particolarmente adatta e trasmette dinamismo e freschezza. Lo spot presenta alta qualità esplicativa oltre a chiarezza e utilità dei contenuti proposti».

Il video, realizzato con animazioni ottenute tramite intelligenza artificiale a partire da immagini del Piemonte, spiega in breve cos’è il Csr, il documento frutto della Politica Agricola Comune (Pac) dell’Unione Europea contenente alcuni interventi realizzabili nella regione in ambito rurale. Lo spot prosegue sottolineando alcuni temi importanti per il Csr Piemonte, come il benessere animale, l’attenzione per la agro-biodiversità e la centralità di formazione e cooperazione, sempre necessarie all’interno di un sistema agroalimentare in evoluzione. Il filmato si conclude con un invito a realizzare uno degli interventi del Csr consultando la piattaforma ufficiale della Regione Piemonte.

Il premio per la categoria Spot e video emozionali è andato alla Regione Basilicata con Basilicata. Intrecci di futuro, mentre per la categoria Storytelling è stata premiata la Regione Sardegna con Tutto questo è sviluppo rurale. Sardegna – La residenza artistica Nocefresca. Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali: alla Regione Abruzzo per Abruzzo: un sogno rurale e alla Regione Toscana per Luppolo in Maremma: un progetto di imprenditoria giovanile innovativo per una birra 100% maremmana.

L’evento, trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Festival, ha visto la partecipazione da remoto dei Servizi della Commissione europea – DG Agri e si è concluso con “Radici Comuni”, un evento di networking istituzionale che ha favorito il confronto tra istituzioni e partecipanti, promuovendo relazioni e nuove connessioni.