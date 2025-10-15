 / AL DIRETTORE

15 ottobre 2025

Attilio Cerruti, il ricordo di Alberto Fenoglio: “Ha scritto la storia del tessile biellese con i suoi fratelli”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Attilio Cerruti, imprenditore che, con i propri fratelli, ha contribuito a scrivere la storia del tessile biellese. Uomo di profondi valori liberali, ha sempre contribuito con grande generosità, con una costante partecipazione, con idee, stimolando iniziative politiche che portassero a un vero sviluppo del territorio biellese con una prospettiva verso il futuro. Nel mio mandato di segretario di Forza Italia ho avuto il piacere di collaborare con Attilio ed esprimo tutta la mia vicinanza e cordoglio ai familiari”.

Alberto Fenoglio

