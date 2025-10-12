Infelice esordio a Canelli, il TeamVolley battuto al quinto set

Esordio non troppo fortunato per il TeamVolley Lessona, che ha battezzato la sua quarta stagione consecutiva nel girone nazionale di Serie B2 con una sconfitta al quinto set sul campo di Canelli. La Pallavolo Valle Belbo si è imposta 3-2 dopo un match lungo, combattuto e altalenante, fatto di sorpassi e controsorpassi.

Il commento di coach Alessio Bellagotti: “Una partita difficile, come avevamo preventivato. Abbiamo giocato un buon primo set, siamo rimaste sempre avanti e questo probabilmente ci ha illuse di poter giocare sotto-ritmo. Nel secondo, dopo una discreta partenza (in cui si è visto quanto provato in allenamento), abbiamo accumulato troppi errori e ci siamo perse. Le avversarie in ricezione non hanno faticato, la palleggiatrice ha fatto girare bene la squadra. Il terzo set è stata la fotocopia del secondo. Forse la reazione delle padrone di casa è arrivata inaspettata, ci siamo un po’ impaurite e lo abbiamo perso in maniera peggiore rispetto al precedente, in cui avevamo comunque accumulato 14 errori: troppi per la nostra idea di pallavolo. La quarta frazione è stata molto bella e intensa, con tante grandi difese da ambo le parti e battaglie vinte, dopo aver condotto nel risultato: è quello che ci ha fatto prendere il punto in classifica, la base da cui ripartiamo. Al tie-break alcune cose non hanno funzionato, siamo andate sotto di 4-5 punti e non siamo più riuscite a riprenderle: la loro determinazione e il loro entusiasmo ha fatto la differenza, hanno accusato meno la stanchezza rispetto a noi. Come avevo anticipato, Canelli è una buona squadra. Prendiamo un punto, mai scontato in trasferta: il primo vero test ci ha dato un’idea di cosa dobbiamo fare per preparare il prossimo impegno davanti al nostro pubblico, di cui abbiamo bisogno. Siamo solo all’inizio, dobbiamo iniziare a pedalare nella giusta direzione”.

Pallavolo Valle Belbo – TEAMVOLLEY LESSONA 3-2 (20-25/25-20/25-16/23-25/15-8)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi 1, Daffara, Bordignon 14, Diego 13, Sola 1, Cavaliere ne, Bonini 8, Barbonaglia 4, Macchieraldo 5, Filippini 25, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich.