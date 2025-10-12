Su Nuraghe Calcio Biella debutta con una vittoria di carattere: 4-2 ai Bears United

Martedì 7 ottobre, al Centro Sportivo Openkinetik di Vigliano Biellese, ha preso ufficialmente il via la stagione calcistica provinciale sotto l’egida di R.C.B. (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate), ente riconosciuto dal C.O.N.I. e presieduto da Pino Lopez. L’incontro inaugurale, diretto con equilibrio dall’arbitro Franco Polito, ha visto affrontarsi Su Nuraghe Calcio Biella e Bears United in una sfida intensa ma corretta, macchiata solo da due ammonizioni, una per parte.

La formazione che fa capo al Circolo Culturale Sardo di Biella, guidata in panchina da Gaspare Carmona e capitanata da Gabriele Giusio, ha potuto contare sulla preparazione atletica curata da Filippo Gugliotta e sul supporto organizzativo di Gaetano Pitarresi. Di fronte, i Bears United di Michael Tertlizzi, con Sisto Xavier alla guida tecnica e la coppia Pietro Giana – Nicolo Munarin a completare lo staff, hanno dato filo da torcere agli avversari fino all’ultimo minuto.

La gara, combattuta e mai scontata, si è conclusa con il successo per 4-2 di Su Nuraghe Calcio Biella. Dopo un avvio equilibrato e il momentaneo pareggio firmato dalla doppietta del capitano Matteo Ravetti, è stato Tommaso Veimaro a siglare i quattro gol, meritandosi il titolo di uomo partita. Al triplice fischio, Veimaro è stato festeggiato dai compagni sia in campo che negli spogliatoi, con l’entusiasmo che ha poi trovato eco sui social, tra foto, commenti e complimenti.

Anche l’allenatore Andrea Savoi ha voluto rendere omaggio alla squadra con parole di orgoglio e determinazione: “Vittoria tutt’altro che scontata contro un’ottima formazione. Abbiamo saputo soffrire nei momenti decisivi, dimostrando grande carattere. Continuiamo così! FORZA SU NURAGHE!”

Il prossimo impegno è fissato per lunedì 13 ottobre alle ore 21:00, ancora al Centro Sportivo Openkinetik di Vigliano Biellese, dove Su Nuraghe Calcio Biella affronterà la formazione dell’Oremo in cerca di conferme e nuovi punti preziosi.