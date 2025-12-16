Calcio, Fulgor Valdengo Chiavazzese: Ahmed Mouatamid convocato in Rappresentativa Nazionale

Agli ordini di Fabian Natale Valtolina, allenatore della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16, si è svolto il raduno territoriale area nord. La fase di selezione regionale, precedente a quella in questione, ha portato a partecipare 10 atleti scelti tra le seguenti delegazioni regionali: Piemonte-Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Trento, Bolzano, Veneto, Friuli Venezia-Giulia. L’unica presenza biellese è stata quella di Ahmed Mouatamid.

“La convocazione dell’attaccante prodotto del settore giovanile della Fulgor Valdengo Chiavazzese non può che rappresentare un motivo di orgoglio per ogni persona che lavora all’interno della società e ci sprona ulteriormente a puntare sulla valorizzazione dei giovani calciatori” riporta la realtà sportiva in una nota stampa.

Attaccante, classe '10, Ahmed Mouatamid è un punto fermo dell'Under 16 e dell’intera società. Ogni anno è protagonista con la sua squadra a suon di gol. Attualmente, dopo la 1ª giornata del girone di ritorno, si trova a 15 gol segnati in 14 partite ma già nell’arco della stagione 2024/25 ha fatto registrare numeri da capogiro: 27 centri in 26 partite complessive, che hanno fatto di lui un fattore vero e proprio per ogni allenatore che lo ha a disposizione.

Al termine della sessione di allenamento di martedì pomeriggio, nella quale ha disputato una partita amichevole, queste sono state le sue sensazioni a caldo: “Mi sono trovato bene e penso di aver giocato al massimo delle mie possibilità. Ho anche sfiorato il gol durante la partitella. La qualità dei ragazzi con cui mi sono trovato era davvero alta. A proposito di questa occasione, voglio ringraziare i miei compagni per avermi aiutato in questa esperienza fantastica: senza il loro supporto e il lavoro di squadra non sarei arrivato qui. Ringrazio particolarmente anche il mister, lo staff e il direttore - in qualità di rappresentante della società - perchè tengono molto alla squadra e fanno molti sacrifici”.

Se il futuro del giovane proseguirà in ulteriori fasi di selezione o attirerà gli occhi di alcune società sportive non lo sappiamo. L’unica certezza è che martedì 16 dicembre 2025 non sarà un giorno qualunque per lui. Il ricordo di una giornata speciale, diversa dalla routine quotidiana e trascorsa in una stretta selezione di giovani calciatori, resterà indelebile nella sua vita.