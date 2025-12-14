Calcio femminile, ko per l'ACF Biellese: ora il Villastellone è a -1

Dopo 10 vittorie di fila, arriva il primo ko in campionato per l'ACF Biellese. Passa con il punteggio di 1 a 0 la seconda forza del girone di Promozione, il Villastellone Carignano che si porta ad una sola lunghezza proprio dalla squadra allenata da Stefano Barboni, in testa con 30 punti a favore.

A commentare la prova corale dell'ACF Biellese la dirigente della società, Cristina Mercandino: “Partita tosta su un campo difficile. Purtroppo i nostri avversari hanno approfittato di un nostro sbaglio per portarsi in vantaggio. Le ragazze hanno sentito un po' di pressione ma hanno saputo reagire dimostrando il massimo impegno. Nonostante gli sforzi non è bastato per cambiare il risultato finale. Ora, sono sicura che la squadra saprà riscattarsi dando il massimo nelle prossime gare”.