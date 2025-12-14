Calcio, riparte la Biellese: poker al Gozzano con super Menabò. Valle Cervo forza 5 in Prima

Ad una settimana esatta dal pesante ko casalingo con il Ligorna, la Biellese si rialza lontano dal Pozzo e cala il poker nel campo del Gozzano: decisive le reti di Naamad e Colletta assieme alla doppietta di Menabò. Per i lanieri, allenati da Luca Prina, si tratta della 6° vittoria in campionato, ora fermi a quota 23 punti, con il Derthona, nel girone di Serie D.

In Eccellenza, invece, giornata no per Città di Cossato e Fulgor Chiavazzese, superate in trasferta da Borgosesia (2-1) e Lascaris (3-2). Non va meglio in Promozione, dove il Ceversama viene battuto 3 a 0 dal Casale mentre in Prima Categoria si respira ben altro clima: la Valle Cervo Andorno e il Gaglianico raccolgono il massimo della posta in palio domando rispettivamente Calcio Leinì (5-0) e Valchiusella (2-0).

Pari con gol per Ponderano (1-1 con Bosconerese) e Valle Elvo (3-3 con Bollengo) ma stop casalingo di misura per le Torri Biellesi, impegnate nella sfida salvezza con l'Agliè Valle Sacra (2-1). Infine, in Seconda, il Vigliano strappa un buon punto con Palestro (0-0) ma non va meglio alla Valdilana Biogliese, caduta 2 a 0 nel fortino del Mezzomerico Calcio.