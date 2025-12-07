Calcio, brutto stop per la Biellese: al Pozzo il Ligorna cala il poker. Vittorie per Fulgor e Ceversama (foto di repertorio)

Sonora sconfitta per la Biellese che, davanti al proprio pubblico, cade sotto i colpi del Ligorna, seconda forza del girone di Serie D: al Pozzo finisce 4-1 a favore degli ospiti, a segno con le reti di Pastore, Rosa (autore di una doppietta) e Dellepiane. Per i lanieri il gol della bandiera è siglato da Marra. Si tratta della quinta sconfitta in campionato: ora, il gruppo allenato da Luca Prina si trova in settima posizione, con 20 punti a favore, in compagnia di Derthona e Imperia.

In Eccellenza si registra il pronto riscatto della Fulgor Chiavazzese che supera 2 a 1 il Borgaro Nobis mentre il Città di Cossato divide la posta in palio con il Calcio Settimo (1-1). In Promozione risale la china il Ceversama con un secco 3-0 rifilato ai danni dell'Ivrea Calcio.

Giornata di vittorie in Prima Categoria per le formazioni nostrane: esultano le Torri Biellesi (4-3 a Bollengo), la Valle Elvo (3-0 esterno con Leinì), il Gaglianico (1-0 con Saint-Christophe) e Ponderano, che conquista il massimo della posta in palio nel derby con la Valle Cervo Andorno (2-0). In Seconda umori contrastanti: da una parte la Valdilana Biogliese ha avuto la meglio sul Virtus Mulino Cerano (1-0); dall'altra, invece, il Vigliano esce battuto di misura con la Crescentinese (1-0).

Infine, in Terza, è iniziata la lunga pausa invernale che si protrarrà fino al 25 gennaio 2026.