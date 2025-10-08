A Fumetti al Ricetto importanti ospiti internazionale: il designer mecha Tsuyoshi Nonaka e l’artista Stevan Subic

La decima edizione di Fumetti al Ricetto porta tra le mura medievali del Ricetto di Candelo due firme di livello internazionale: il leggendario designer mecha Tsuyoshi Nonaka e l’artista Stevan Subic, autore di recenti opere su Batman. L’appuntamento è per sabato 11 e domenica 12 ottobre.

I protagonisti internazionali

Tsuyoshi Nonaka – Figura di riferimento del design mecha contemporaneo, ha contribuito alla nascita di robot e linee collezionistiche iconiche. Il suo lavoro unisce ingegneria del movimento e leggibilità delle forme, eredità del super-robot giapponese e sensibilità pop globale. In programma talk, Q&A e firmacopie.



Stevan Subic – Segno pittorico e chiaroscuro “narrativo”: un Batman fisico, viscerale, costruito su ritmo di tavola e intensità emotiva. Attesi incontro d’autore, live sketch e sessioni firme.



Molti altri artisti e un programma diffuso

Accanto ai due ospiti, il festival schiera numerosi altri disegnatori, sceneggiatori e illustratori italiani e internazionali, con live sketch, mostre, presentazioni editoriali e momenti di confronto tecnico aperti al pubblico. L’obiettivo resta quello originario: mettere al centro il Fumetto, valorizzando linguaggi, generi e stili diversi.

Laboratori per i più piccoli

Grande attenzione alle famiglie con un calendario di laboratori dedicati ai bambini (3–13 anni): dal disegno di personaggi alla mini-storia a vignette, fino a proposte creative “hands-on” pensate per introdurre i più giovani al linguaggio del fumetto in modo semplice e divertente. Materiali forniti e tutoraggio a cura dello staff.

Gara Cosplay

Torna la Gara Cosplay, aperta a tutte le età (minori accompagnati da un adulto): palco, giuria e premi dedicati. Un’occasione per portare in scena personaggi amati da fumetti, anime, cinema e videogiochi.

Dichiarazioni

«Per i nostri dieci anni abbiamo voluto un dialogo tra design mecha e segno autoriale che racconti la ricchezza del fumetto oggi, senza dimenticare la dimensione partecipativa: tanti artisti, laboratori per i più piccoli e una Gara Cosplay che coinvolge il pubblico» dichiarano gli organizzatori.

Informazioni per il pubblico e la stampa

Date: 11–12 ottobre 2025

Luogo: Ricetto di Candelo (Biella)

Formato: talk, live sketch, mostre, firmacopie, laboratori kids, Gara Cosplay

Programma e orari: disponibili sui canali ufficiali del festival su www.fumettialricetto.it