“Fumetti al Ricetto” alla decina edizione tra mostre, firmacopie, laboratori e Gara Cosplay

Nella splendida cornice del Ricetto di Candelo, l’antico borgo medievale segnalato dal Touring Club tra i borghi più belli d’Italia, le botteghe storiche aprono le porte ad autori e autrici del fumetto per la decima edizione di “Fumetti al Ricetto”. Un traguardo importante per un festival che ha saputo unire qualità, atmosfera e partecipazione del pubblico.

L’evento, diretto dal fumettista Daniele Statella (Martin Mystère, Dampyr, Julia, Diabolik, Zagor) e organizzato dalla Pro Loco di Candelo in collaborazione con Comune di Candelo e Associazione Culturale CreativeComics, è considerato unico nel suo genere: la location d’eccezione e un parterre di ospiti di livello rendono l’esperienza immersiva e amata sia dal grande pubblico sia dagli addetti ai lavori.

Dopo mostre di grande successo dedicate a Sergio Bonelli Editore, Astorina/Diabolik e al manga con JPOP, il 2025 annuncia un’edizione “la più grande di sempre”. Il focus tematico sarà il Giappone, con una mostra dedicata ai super robot giapponesi e la presenza di Tsuyoshi Nonaka come ospite internazionale di riferimento. Al suo fianco, tra i protagonisti, Massimo Rotundo (pluripremiato autore e copertinista), Stevan Subic (segno d’impatto e copertine di successo) e Valentina “Val” Romeo (sessioni di sketch e incontri con il pubblico).

Il programma intreccia contenuti per appassionati e famiglie:

Mostra tematica: Super Robot Giapponesi (con special guest internazionale).



Talk, panel e live sketch con gli ospiti principali, firmacopie e momenti di confronto tecnico.



Incontro sul doppiaggio negli anime con Mosè Singh e Cesare Rasini, per scoprire il dietro le quinte delle voci più amate.



Gara Cosplay (con presentatrice d’eccezione): aperta anche ai più giovani, con adulto accompagnatore.



Area LEGO e laboratori per scoprire linguaggi e tecniche in chiave creativa.



Annullo filatelico speciale dedicato a Diabolik a cura di Poste: un’occasione unica per collezionisti e fan.



Area giochi di ruolo e bancarelle tematiche lungo i vicoli del borgo.



Area flipper per sfide e divertimento.



Oltre quaranta disegnatori presenti, a conferma dell’obiettivo fondativo: mettere al centro il Fumetto.





Appuntamenti in evidenza

Sabato 11 ottobre, ore 10:00 — Sessione di sketch con Valentina “Val” Romeo.

Domenica 12 ottobre, ore 10:30 — Talk con Massimo Rotundo, Stevan Subic e Valentina “Val” Romeo; modera Gianluca Mercadante.



Incontro sul doppiaggio anime con Mosè Singh e Cesare Rasini (orario in definizione).



Una rete che cresce

Novità 2025 è la partnership con Casale Comics & Games: una collaborazione che porterà attività condivise, scambi di competenze e co-progettazione su più ambiti della cultura pop, con un impatto superiore alla semplice somma delle parti a beneficio di pubblico, autori e territorio.

La location

Il Ricetto di Candelo — vicoli di pietra, corti, torri e botteghe — si conferma scenografia naturale del festival, trasformando la visita in un’esperienza che unisce arte sequenziale e patrimonio storico.

Informazioni utili

Dove: Ricetto di Candelo (Biella)



Quando: sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025



Per chi: appassionati, famiglie, scuole; attività per bambine e bambini (3–13 anni) sempre accompagnati



Per info www.fumettialricetto.it





