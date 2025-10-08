Violento urto tra due auto a Castelletto Cervo, una si ribalta completamente FOTO

Incidente stradale tra due auto a Castelletto Cervo. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 di oggi, 8 ottobre: le cause del sinistro sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale ma a causa del forte impatto uno dei due mezzi si è ribaltato a bordo strada a due passi da un'area di impianti fotovoltaici.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per la prima assistenza alle conducenti, entrambe poi trasportate al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.