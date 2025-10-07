Biella Jazz inaugura la 59a stagione concertistica a Palazzo Ferrero FOTO

Martedì 7 ottobre si apre la 59ª stagione concertistica del Biella Jazz Club con un appuntamento d’eccezione: sul palco di Palazzo Ferrero salirà il contrabbassista Mauro Mussoni insieme al suo quintetto, per la presentazione del nuovo lavoro discografico Tempo.

La formazione, che si divide tra Emilia-Romagna e Marche, riunisce alcuni tra i più apprezzati solisti del panorama jazz italiano: Massimo Morganti al trombone, Simone La Maida al sax, Massimiliano Rocchetta al pianoforte e Manuel Giovannetti alla batteria.

Leader del gruppo che porta il suo nome da diversi anni, Mussoni ha già inciso due album — Lunea (Alfamusic) e Follow The Flow (WoW Records) — e con Tempo si presenta in una formazione pienamente matura e coesa.

Il nuovo progetto ruota intorno a una riflessione profonda: il tempo come misura invisibile, ma onnipresente, elemento essenziale anche nella musica. Ogni brano del disco rappresenta un momento o un’esperienza legata allo scorrere del tempo, componendo un percorso sonoro che attraversa idealmente le ore di una giornata. “Una dedica alla più affascinante e misteriosa dimensione”, come lo definisce lo stesso autore.

Contrabbassista, compositore, arrangiatore ed educatore, Mauro Mussoni è una figura di rilievo nel jazz italiano contemporaneo. Diplomato in contrabbasso jazz al Conservatorio “A. Buzzolla” di Adria, ha studiato con maestri del calibro di Buster Williams, Furio Di Castri e Paolino Dalla Porta.

Da anni svolge intensa attività didattica come docente di contrabbasso e basso elettrico in scuole e conservatori, tra cui i corsi jazz dell’Istituto “G. Lettimi” di Rimini. Nel corso della carriera ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Mario Biondi, Rosalia De Souza, Fabrizio Bosso e Michael Blake.

Con il quintetto e con il trio, Mussoni ha pubblicato in tutto quattro album: Lunea (2018), Follow The Flow (2021), Limbo e il recente Tempo.

Il prossimo appuntamento della rassegna sarà martedì 14 ottobre con il concerto del Quartetto Manouche torinese “20 Strings”.

I concerti del Biella Jazz Club sono realizzati con il sostegno del bando “Cultura Hub” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.