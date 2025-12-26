Camburzano: pomeriggio all’opera con l’Associazione Amici della Lirica “Cesira Ferrani”

Come ogni anno, l’Associazione Amici della Lirica “Cesira Ferrani” ha organizzato un immancabile appuntamento all’opera: si terrà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 16.00 la rappresentazione di “Rita”, opera comica in un atto del grande compositore bergamasco Donizetti.

L’evento si terrà presso l’asilo infantile “Bardi Crida Castellano” di Camburzano e sarà a ingresso libero. Sotto la guida della direttrice artistica Enrica Maffeo, a eseguire integralmente l’opera saranno i seguenti artisti: “Rita” sarà Valeria Matteazzi (soprano), “Beppe” verrà interpretato da Edoardo Melis (tenore) e “Gasparo” da Cristian Brusa (baritono), mentre “Bortolo” sarà Amorino Vaponi. Al pianoforte vi sarà il Maestro Leonardo Nicassio. Presenti, inoltre, Chiara Juglair e Giuseppe Feroggio al pianoforte.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook dell’Associazione Amici della Lirica “Cesira Ferrani” al seguente link: https://www.facebook.com/AssociazioneCesiraFerrani.