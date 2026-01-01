2025: anno storico per la Fondazione Accademia Perosi FOTO

I numeri: 97 concerti in un anno per oltre 9000 spettatori con i Concerti in Stagione, i concerti del Perosinrete, i concerti di Perosiperilsociale, i Concerti al Chiostro di San Sebastiano. 5000 ore di corsi di Alto perfezionamento erogate.

Si chiude un anno memorabile per la Fondazione Accademia Perosi di Biella. Il 2025 sarà ricordato come l'anno della svolta, segnato da un rinnovamento ai vertici, da uno storico riconoscimento istituzionale e da una stagione artistica di respiro internazionale.

Il traguardo storico: Titoli equipollenti alla Laurea

Il 2025 è stato l'anno del definitivo accreditamento accademico. Con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini, è stata riconosciuta l'equipollenza dei titoli rilasciati dalla Fondazione Accademia Perosi alle lauree universitarie (triennali e magistrali). Questo risultato rappresenta il coronamento di un impegno ultraquarantennale, dedicato alla memoria del M° Giorgio Giacomelli, la cui perseveranza ha guidato l'Istituzione verso questo obiettivo. Oggi, l'Accademia non è solo una "Scuola d'eccellenza nazionale", ma un ente di alta formazione parificato all'Università, i cui allievi ricoprono ruoli di prestigio nelle maggiori orchestre italiane ed europee.

Il 24 giugno 2025 Giovanni Vietti, Presidente e Amministratore Delegato di Lauretana S.p.A., uno dei marchi più riconosciuti nel panorama internazionale del Food & Beverage, ex Presidente dell'Unione Industriale Biellese, succede a Gianluca Susta come Presidente della Fondazione Perosi.

Un territorio che vive di Musica: Dall'Estate al "Grande SLAM".

L'anno appena trascorso ha visto Biella trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto. Il successo dei “Concerti en plein air” nel Chiostro di San Sebastiano ha dimostrato, come sottolineato dal Vice Sindaco Sara Gentile, che “Biella è una città che sa sognare attraverso l'arte” . Eventi come il “Quartetto a lume di candela” hanno restituito ai luoghi storici la loro vocazione di spazi di bellezza condivisa.

Questo slancio vitale prosegue ora con la Stagione 2025-2026, ribattezzata "Casa Perosi - Il Grande SLAM" (Spettacolo, Letteratura, Arte, Musica). Un cartellone ambizioso che, dal 10 ottobre al 10 luglio, propone sperimentazioni interdisciplinari e grandi ospiti internazionali, tra cui Ramin Bahrami, Danilo Rea, Enrico Dindo, Amedeo Cicchese, Sergej Nakarjakov e Louis Lortie.

La Fondazione Accademia Perosi chiude il 2025 confermandosi non solo come luogo di formazione, ma come una vera e propria "Casa" della cultura, dove le aspirazioni trovano voce e il territorio si apre al mondo.

Si riprendeo il 7 gennaio con il tradizionale concerto di Fondazione Olly per l'Accademia Perosi... quest'anno tra la Francia ottocentesca e l'Italia del Novecento

La stagione concertistica, nel 2026 si apre con un affascinante confronto tra due concezioni sonore opposte: la trasparenza cristallina della Parigi ottocentesca e la densità materica del Novecento italiano.

Il programma inizia con l'Introduzione e Rondò Capriccioso op. 28 di Camille Saint-Saëns, opera del 1863. L'autore costruisce un meccanismo perfetto: dopo una posa teatrale malinconica, la musica esplode in un virtuosismo atletico dai ritmi spagnoleggianti. È un'architettura di pizzo, fatta di scale cromatiche e arpeggi che sfidano la gravità, culminando in un finale luminoso e travolgente.

L'atmosfera muta radicalmente con la Sonata in si minore (1917) di Ottorino Respighi. Qui il suono si fa volume e spazio, quasi tattile. Il pianoforte diventa fondamento armonico denso, mentre il violino incide con forza un lirismo struggente. Dall'intimo Andante espressivo, che evoca memorie arcaiche, si passa alla Passacaglia finale: una spirale di variazioni che accumula tensione fino a una drammatica deflagrazione.

Protagonisti della serata sono due giovani eccellenze:

· Letizia Gullino (violino): Classe 2004, allieva di Silvia Marcovici nel corso di virtuosità dell'Accademia Perosi, è già vincitrice di numerosi concorsi.

· Luca Guido Troncarelli (pianoforte): Torinese del 2001, unisce sensibilità musicale e rigore matematico. Formatosi con Claudio Voghera, vanta primi premi in competizioni internazionali.

L'evento, sostenuto dalla Fondazione Olly, non è solo un concerto, ma un viaggio tra la leggerezza che sfida il vuoto e la profondità che esplora l’ignoto.

Vi aspettiamo!

Programma

C. Saint-Saens - Introduzione e Rondo Capriccioso

O. Respighi - Sonata

Intero: 10.00 €

Ridotto: 7.00 €