Biella festeggia il nuovo anno: oltre 2.500 persone al Capodanno in Piazza Cisterna FOTO e VIDEO

È stato un successo “Un Capodanno fuori dal Comune”, l’evento organizzato dal Comune di Biella che ha animato la suggestiva cornice di Piazza Cisterna al Piazzo nella notte di San Silvestro. Dalle 22 di ieri mercoledì 31 dicembre fino alle 3 del mattino del 1° gennaio, circa 2.500 persone tra giovani, famiglie e gruppi di amici hanno scelto il borgo storico per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Un afflusso importante, come confermato dall’assessore agli Eventi del Comune di Biella, Edoardo Maiolatesi:

"In piazza, in questa splendida cornice di Piazza Cisterna, abbiamo registrato oltre 2.500 presenze. Ovviamente non in contemporanea, perché la capienza massima era di 2.000 persone, ma dalle 22 fino a dopo l’una abbiamo superato quota 2.500. È stato un bel momento di svago e di attesa per la cittadinanza, per finire il 2024 e iniziare il 2025 tutti insieme".

L’assessore ha sottolineato anche il valore simbolico e sociale dell’iniziativa: "È un momento di convivialità importante per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, con buoni auspici. Era fondamentale offrire anche a una città capoluogo di provincia come Biella un Capodanno importante, come quello che si è svolto questa sera in Piazza Cisterna".

A contribuire alla buona riuscita della serata anche le condizioni meteo favorevoli e l’organizzazione logistica: "La cosa positiva è che anche il tempo ha retto e il servizio di navetta gratuita ha funzionato", ha concluso Maiolatesi.

A curare la direzione artistica della manifestazione è stata Night-Life.it, la struttura organizzativa che ha prodotto eventi in Piazza Duomo per la “Notte Rosa”, organizzato la “Folle Notte” e che fu proprio l’artefice dei primi “Capodanni fuori dal comune”.