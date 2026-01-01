Tante cose da fare a Biella venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026

Venerdì 2 gennaio

- Portula, Castagnea, grande festa della Befana dalle 19,30 cena benefica della polenta concia

- Masserano, mostra di presepi San Teonesto

- Oropa, dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Coggiola, tradizionale Presepe di Rivò

- Oropa, Santo Natale

- Oropa, pista di pattinaggio

- Biella, eventi Natale

- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18

- Biella, presepe di Fratel Amilcare

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”

- Biella, Natale al Monastero Mater Carmeli

- Pray, presepe meccanico

- Natale in Valdilana

- Natale a Cossato

- Strona, alberi creanatalizi

Sabato 3 gennaio 2026

- Portula, Castagnea, nella piazza dalle 10,30 visita casa della Befana, dalle 11 polenta da asporto, laboratori per bambini e spettacolo del mangiafuoco

- Biella, Bear Wool Volley

- Oropa, alle ore 11 il Santuario di Oropa invita il pubblico a vivere un’esperienza speciale: una visita guidata che accompagnerà i partecipanti in un autentico viaggio nel tempo, alla scoperta di Oropa all’inizio del Novecento, negli anni affascinanti della Belle Époque.

Domenica 4 gennaio 2026

- Ospedale di Biella, la Befana del Poliziotto, sala congressi dalle 16,30

- Benna, concerto di Natale "Un cup par la cesa", coro parrocchiale di Benna e coro Monte Mucrone alle 16,30 presso la chiesa parrocchiale

- Oropa, Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, Bear Wool Volley

- Biella, Chiesa SS.Trinità, dalle 16,30 Concerto deli auguri - Harmonie biellesi

MOSTRE

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, Cattedrale, piazza Duomo, SIA LUCE opera Bethlem di Daniele Franzella fino al 6/01/2026 dalle 7 alle 10

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Pollone, mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" presso Pala Fenoglio aperta nel fine settimana

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero