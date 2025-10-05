Biella, detenuto minaccia di buttarsi dal tetto del Carcere per protesta: i particolari dell'operazione

Emergono ulteriori dettagli sul fatto di cronaca, avvenuto lo scorso 2 ottobre, verso le 10 circa, al Carcere di Biella, dove un detenuto di nazionalità straniera è riuscito a raggiungere il tetto delle sezioni detentive approfittando di una crepa nella rete metallica che protegge i cortili passeggi della struttura.

L'uomo che, nel frattempo, si era legato una corda al collo ricavata intrecciando le lenzuola fornite dall’amministrazione ed armato di una lametta, ha minacciato di buttarsi se non fossero intervenuti il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore del penitenziario.

Intorno alle 13, dopo una estenuante trattativa, iniziata dal vicecomandante del reparto e conclusa dal comandante Paolo Cugliari, il personale intervenuto, egregiamente coordinato da quest'ultimo, è riuscito ad immobilizzare il soggetto ed a rinchiuderlo nella cella d’isolamento dell’istituto penitenziario.

Le operazioni di recupero del detenuto sono state supportate dal personale dei Vigili del Fuoco di Biella, intervenuti sul posto con un’autoscala. Come riportato in una nota stampa, ancora una volta, grazie alla professionalità degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria di Biella, al comando del dirigente Paolo Cugliari, è stato possibile scongiurare l’epilogo tragico di una protesta posta in essere da un detenuto della casa circondariale di Biella.