Detenuto sale sul tetto del Carcere, attimi di preoccupazione a Biella

Attimi di preoccupazione al Carcere di Biella dove, stando alle prime ricostruzioni, un detenuto è salito sul tetto della struttura per cause al vaglio delle forze di polizia. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, 2 ottobre.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Sembra che l'uomo, di cui non si conosce al momento l'età, abbia compiuto un gesto dimostrativo di protesta.

Alla fine, dopo oltre tre ore di trattativa con il personale della Polizia Penitenziaria, il carcerato è stata convinto a ritornare sui suoi passi ed è rientrato nella casa circondariale. Alla fine, è stato anche assistito e visitato dal 118. Non ci sarebbero persone ferite.