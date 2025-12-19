A Pollone parte il cantiere per la ristrutturazione della mensa scolastica

Da lunedì 22 dicembre prenderanno il via i lavori di ristrutturazione nelle scuole di Pollone, che interesseranno sia la scuola elementare sia la scuola media. Il cantiere si concentrerà sull’insonorizzazione della mensa a servizio delle scuole, sulla sostituzione dei serramenti e sul rinnovo completo degli spazi, compresi pavimenti e piastrelle, per migliorare comfort e sicurezza degli studenti.

I lavori, realizzati nell’ambito del PNRR per il rinnovo delle mense scolastiche con un investimento di circa 120.000 euro, dureranno un paio di mesi. Durante questo periodo, gli alunni utilizzeranno le aule come spazi per il pranzo, con inevitabili disagi temporanei, ma che saranno compensati dalla futura mensa completamente rinnovata. "Quando abbiamo partecipato al bando non tanti ci credevano - commenta Paolo Tha -, ma vale sempre la pena provarci. Alla fine è andata bene e gli studenti avranno una mensa completamente rinnovata".

Gli operai approfitteranno della chiusura scolastica per le vacanze di Natale per iniziare il progetto e completarlo entro fine marzo, garantendo così il miglioramento delle strutture prima della ripresa piena delle attività. La nuova mensa offrirà ambienti più sicuri, moderni e accoglienti, a beneficio di tutta la comunità scolastica di Pollone.