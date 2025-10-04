Biella Run 2025: spettacolo in piazza Vittorio Veneto con il Porsche Group Nord-Ovest FOTO e VIDEO Nicola Rasolo per newsbiella.it

Un bel colpo d'occhio nella mattina di oggi sabato 4 ottobre in piazza Vittorio Vento a Biella per la Biella Run 2025, evento promosso dal Porsche Group Nord-Ovest.

Una cinquantina i modelli selezionati della storica casa automobilistica tedesca per partecipare all'evento che come spiega il presidente del gruppo, Sergio Basile, ha scopo benefici: «Non siamo un club, ma un gruppo di amici: le persone vengono prima delle automobili». Ogni evento infatti sostiene cause benefiche a favore degli ospedali pediatrici del Nord Italia, con raccolte fondi e acquisto diretto di strumenti medici destinati ai piccoli pazienti. In questo caso il ricavato andrà al reparto di Urologia pediatrica dell'ospedale di Alessandria.

Molto emozionante il rombo dei motori alla partenza, che ha regalato alla città un momento di spettacolo e passione automobilistica, a una Biella che ben conosce questa passione, testimonianza anche solo gli eventi della passata settimana nella stessa location, la 9ª edizione del Biella Classic e I Rievocazione del Circuito Motociclistico di Biella.