Viverone: la Biella Run 2025 si conclude a Cella Grande, entusiasmo e turismo per il territorio FOTO e VIDEO Mauto Benedetti per newsbiella.it

Si è conclusa a Cella Grande di Viverone l’edizione 2025 della Biella Run, evento motoristico promosso dal Porsche Group Nord-Ovest che ha richiamato numerosi partecipanti anche da fuori provincia.

Lungo il percorso, che ha toccato alcune delle strade più suggestive del territorio, tra cui la Panoramica Zegna, i partecipanti hanno potuto apprezzare le bellezze paesaggistiche del Biellese, unendo la passione per i motori alla scoperta del territorio.

Molti dei presenti hanno espresso entusiasmo per l’organizzazione e per i luoghi visitati, annunciando l’intenzione di tornare nel Biellese, attratti dal suo fascino naturale e dalle eccellenze enogastronomiche locali.

L’evento ha così confermato ancora una volta la sua doppia valenza: momento di aggregazione tra appassionati e opportunità di promozione turistica per l’intero territorio.

I passaggi a Bielmonte e a Tollegno