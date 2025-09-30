 / Basso Biellese

Giorni di festa a Cavaglià, Calliano vince il Palio dei Rioni 2025 FOTO

Giorni di festa a Cavaglià, Calliano vince il Palio dei Rioni 2025 (foto di Ciro Simoni)

Anche quest'anno la nuova edizione del Palio dei Rioni di Cavaglià ha richiamato un gran numero di famiglie e giovani. Giorni di festa in paese con tante persone si sono sfidate nelle diverse attività sportive. Alla fine, ha vinto Calliano, seguito da Montemaggiore, Stazione e San Rocco.

