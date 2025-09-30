Giorni di festa a Cavaglià, Calliano vince il Palio dei Rioni 2025 FOTO

Anche quest'anno la nuova edizione del Palio dei Rioni di Cavaglià ha richiamato un gran numero di famiglie e giovani. Giorni di festa in paese con tante persone si sono sfidate nelle diverse attività sportive. Alla fine, ha vinto Calliano, seguito da Montemaggiore, Stazione e San Rocco.
In Breve
martedì 30 settembre
lunedì 29 settembre
domenica 28 settembre
sabato 27 settembre
venerdì 26 settembre
giovedì 25 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella Rugby, un nuovo arrivo: è il giovane talento Logan Tabet
Logan Tabet, centro di 177 cm per 84 kg, sarà il quarto straniero della squadra, dopo che il club...