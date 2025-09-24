Il Campus di Città Studi ospiterà la prima edizione biellese di UNIGHT, La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Il Campus di Città Studi ospita per la prima volta UNIGHT – La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, un grande evento di divulgazione scientifica organizzato dall’Università di Torino e dal Politecnico di Torino. L'appuntamento è per venerdì 26 settembre 2025, dalle 10 alle 18.

Promossa a livello europeo, l'iniziativa ha l'obiettivo di avvicinare giovani e adulti al mondo della ricerca scientifica e dell’università, attraverso un’esperienza coinvolgente, dinamica e ricca di stimoli.

Durante la giornata, il pubblico potrà esplorare una "città fantastica" composta da aree tematiche e spazi interattivi che ospiteranno:

Laboratori di ricerca e attività formative

Esposizioni e presentazioni di prototipi

Workshop, giochi e escape room

Speech letterari e musicali

Stand informativi

Per le scuole sono previsti programmi dedicati con attività e laboratori su misura per i diversi livelli scolastici. L’evento, che vedrà la partecipazione di ricercatori, docenti e studenti, si concluderà con un concerto musicale a cura della Fondazione Accademia Perosi, in collaborazione con Arpa Piemonte.

UNIGHT è passione, scienza e comunità, un’occasione unica per vivere da vicino la realtà del Campus di Città Studi Biella e di tutti quei soggetti del territorio che, a vario titolo, incontrano e si incrociano con la ricerca e per far scoprire quanto può essere divertente e partecipativa.

Per scoprire tutte le attività, visita la pagina ufficiale di UNIGHT: https://unightproject.eu/it/eventi/biella